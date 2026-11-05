«Борнмут» в Праге, Чехия, победил «Спарту» со счётом 3:1 в матче Лиги Европы и продлил победную серию до семи матчей. Команда Марко Розе выиграла все четыре встречи на старте своего дебютного еврокубкового сезона, сообщает The Guardian.

Волевая победа в Праге

Хозяева вышли вперёд в первом тайме благодаря индивидуальным действиям гамбийского нападающего Эбримы Сингатеха. До этого Льюис Кук мог открыть счёт для английского клуба, но его удар с пенальти попал в штангу.

Вскоре после гола «Спарта» осталась в меньшинстве: Тобиас Гуддал получил вторую жёлтую карточку в течение двух минут. «Борнмут» сравнял счёт на 57-й минуте, когда Тайлер Адамс отправил мяч в нижний угол ворот после отскока.

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На 81-й минуте Эванилсон вывел гостей вперёд низким ударом мимо вратаря. В конце матча Райан забил третий мяч «Борнмута».

«Ференцварош» победил «Милан»

В другом матче «Ференцварош» на выезде обыграл «Милан» — 2:0. Гаитянский форвард Ленни Жозеф оформил дубль во втором тайме на стадионе «Сан-Сиро».

Венгерский клуб сохранил стопроцентный результат в Лиге Европы, несмотря на удаление Бамиделе Юсуфа. «Милан» после половины матчей лигового этапа имеет три очка и находится за пределами топ-24 турнирной таблицы.

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