Ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon przewodził wizycie dziesiątek ambasadorów ONZ w Strefie Gazy, gdzie delegacja obejrzała tunel Hamasu. Izraelska misja przy ONZ określiła tę podróż jako pierwszy przypadek wejścia ambasadorów ONZ na terytorium enklawy, informuje Jerusalem Post.

Trasa delegacji

Wizyta rozpoczęła się w kibucu Kfar Aza, jednej ze społeczności zaatakowanych przez Hamas 7 października 2023 roku. Ambasadorom pokazano zniszczenia po ataku, po czym przekroczyli granicę ze Strefą Gazy i odwiedzili tunel.

Delegacji towarzyszył dowódca Południowego Dowództwa Sił Obronnych Izraela, generał major Yaniv Asor. Poinformował dyplomatów o sytuacji na miejscu, wojskowej infrastrukturze Hamasu oraz zagrożeniach, z którymi, jak powiedział, mierzy się Izrael.

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Stanowisko izraelskiej misji

Według izraelskiej misji podróż miała podkreślić potrzebę niedopuszczenia do ponownego uzbrojenia Hamasu i powrotu tej grupy do kontroli nad Strefą Gazy w ramach przyszłych ustaleń dotyczących tego terytorium.

Danon oświadczył, że wizyta w tunelach miała obalić twierdzenia kampanii, którą nazwał „zimową”, o odpowiedzialności Izraela za kryzys humanitarny w Gazie. Oświadczył również, że nie będzie odbudowy, dopóki Strefę Gazy kontroluje Hamas, i oskarżył grupę o próby odbudowania swoich zdolności wojskowych.

Izraelska misja nie opublikowała od razu pełnej listy uczestników wizyty.

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