Посол Израиля при ООН Дэнни Данон возглавил визит десятков послов ООН в сектор Газа, где делегация осмотрела туннель ХАМАС. Израильская миссия при ООН назвала эту поездку первым случаем, когда послы ООН вошли на территорию анклава, сообщает Jerusalem Post.

Маршрут делегации

Визит начался в кибуце Кфар-Аза — одной из общин, подвергшихся атаке ХАМАС 7 октября 2023 года. Послам показали разрушения после нападения, после чего они пересекли границу с сектором Газа и посетили туннель.

Делегацию сопровождал командующий Южным командованием Армии обороны Израиля генерал-майор Янив Асор. Он проинформировал дипломатов о ситуации на месте, военной инфраструктуре ХАМАС и угрозах, с которыми, по его словам, сталкивается Израиль.

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Позиция израильской миссии

По данным израильской миссии, поездка должна была подчеркнуть необходимость не допустить перевооружения ХАМАС и возвращения группировки к контролю над сектором Газа в рамках будущих договоренностей по этой территории.

Данон заявил, что визит в туннели должен был опровергнуть утверждения кампании, которую он назвал «зимней», об ответственности Израиля за гуманитарный кризис в Газе. Он также заявил, что восстановления не будет, пока сектор Газа контролирует ХАМАС, и обвинил группировку в попытках восстановить военный потенциал.

Израильская миссия не сразу опубликовала полный список участников визита.

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