W Australii posłanka parlamentu stanowego Queensland Amanda Stoker obejmie stanowisko ministerki ds. ochrony dzieci oraz przeciwdziałania przemocy domowej i rodzinnej. Zastąpi Amandę Camm, która w tym tygodniu zdecydowała się zrezygnować z tek ministerialnych z powodu problemów zdrowotnych.

Nowe teki Stoker

Stoker, która reprezentuje okręg wyborczy Oodgeroo, będzie również odpowiadać za sprawy rodzin, osób starszych oraz usługi dla osób z niepełnosprawnościami. Wcześniej była asystentką ministra finansów, handlu, zatrudnienia i szkolenia zawodowego, a w latach 2018–2022 reprezentowała Queensland w Senacie federalnym.

Jak podaje ABC News Australia, jest to pierwsza duża zmiana w rządzie premiera Queensland Davida Crisafulliego, odkąd LNP doszła do władzy w 2024 roku.

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Decyzja Amandy Camm

Camm poinformowała premiera o swojej decyzji w czwartek i podkreśliła, że była ona jej własna. Do pracy wróciła zaledwie dwa tygodnie temu po sześciotygodniowym zwolnieniu chorobowym i poważnej operacji.

Camm oświadczyła, że jej rekonwalescencja wciąż trwa, a stres i obciążenie związane ze stanowiskiem ministerialnym nie będą temu sprzyjać. W ostatnich miesiącach spotkała się ze wzmożoną uwagą z powodu sytuacji, w której dzieci w placówkach opieki stacjonarnej spały na podłodze w biurach organów ochrony dzieci, a także z powodu cięć w finansowaniu sektora zapobiegania przemocy domowej i rodzinnej w ostatnim budżecie stanowym. Nie poinformowała, czy będzie kandydować w następnych wyborach.

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