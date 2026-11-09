Rząd Ekwadoru poinformował o przekazaniu 200 zestawów pomocy humanitarnej rodzinom dotkniętym przez ulewne deszcze i powodzie w mieście Milagro w prowincji Guayas. Miasto leży niedaleko Guayaquil. Pomoc zorganizował Narodowy Sekretariat ds. Zarządzania Ryzykiem, państwowa służba reagowania kryzysowego.

Pomoc i tymczasowe schronienie

Jak podaje The Rio Times, 8 listopada 2026 roku urzędnicy skontrolowali również tymczasowe schronienie dla przesiedlonych osób, utworzone w publicznej szkole Teniente Hugo Ortiz w Milagro. W działaniach uczestniczyli szefowa sekretariatu Carolina Lozano oraz sekretarz generalny ds. administracji publicznej, planowania i gabinetu José Julio Neira.

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Trwa ustalanie liczby poszkodowanych

Według wstępnych wyników badania gospodarstw domowych, niepogoda dotknęła około 750 osób. Carolina Lozano zaznaczyła, że liczba ta może wzrosnąć, ponieważ specjaliści nadal badają inne części miasta.

Narodowy Sekretariat ds. Zarządzania Ryzykiem poinformował, że jego pracownicy pozostaną w Milagro i innych kantonach prowincji Guayas, aby identyfikować nowe potrzeby ludności. Ostateczna liczba osób poszkodowanych i przesiedlonych nie została jeszcze określona.

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