Osoby mieszkające w Rosji oraz organizacje z Rosji nie mogą już uczestniczyć w programie wymiany edukacyjnej Erasmus+. Zakaz wpisano do przewodnika po programie na 2027 rok: udział nie jest dozwolony „w żadnym charakterze”. Dotyczy on wszystkich osób mieszkających w Rosji, niezależnie od obywatelstwa, informuje Meduza.

Ograniczenia dla studentów i wykładowców

Nowe zasady pozbawiają również mieszkańców Rosji możliwości ubiegania się o stypendia Erasmus Mundus Joint Master’s na studia na europejskich uniwersytetach. Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej służącym wymianie studentów i wykładowców.

W dokumencie nie sprecyzowano, czy nowe zasady dotyczą stypendiów i projektów, które zostały już zatwierdzone i sfinansowane.

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Udział Rosji w programie

W 2022 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, zaleciło rosyjskim uniwersytetom powstrzymanie się od współpracy z Erasmus+. Jednocześnie wcześniejsze zasady samego programu nie zawierały bezpośredniego zakazu udziału osób mieszkających w Rosji i organizacji z Rosji.

Program Erasmus istnieje od ponad 30 lat. Według Deutsche Welle w latach 2014–2021 uczestniczyło w nim około 13 200 studentów i badaczy z Rosji.

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