Люди, проживающие в России, и организации из России больше не могут участвовать в программе образовательных обменов Erasmus+. Запрет внесли в руководство по программе на 2027 год: участие не разрешается «ни в каком качестве». Он распространяется на всех людей, живущих в России, независимо от гражданства, сообщает Meduza.

Ограничения для студентов и преподавателей

Новые правила также лишают жителей России возможности претендовать на стипендии Erasmus Mundus Joint Master’s для обучения в европейских университетах. Erasmus+ — это программа Европейского Союза по обмену студентами и преподавателями.

В документе не уточняется, распространяются ли новые правила на стипендии и проекты, которые уже были одобрены и профинансированы.

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Участие России в программе

В 2022 году Министерство науки и высшего образования РФ, государства-агрессора, рекомендовало российским университетам воздержаться от сотрудничества с Erasmus+. В то же время правила самой программы ранее не содержали прямого запрета на участие жителей России и организаций из России.

Программа Erasmus существует более 30 лет. По данным Deutsche Welle, в 2014–2021 годах в ней приняли участие примерно 13 200 студентов и исследователей из России.

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