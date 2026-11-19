Люди, які проживають у Росії, та організації з Росії більше не можуть брати участь у програмі освітніх обмінів Erasmus+. Заборону внесли до програмного посібника на 2027 рік: участь не дозволяється «у будь-якій якості». Вона поширюється на всіх людей, які живуть у Росії, незалежно від громадянства, повідомляє Meduza.

Обмеження для студентів і викладачів

Нові правила також позбавляють жителів Росії можливості претендувати на стипендії Erasmus Mundus Joint Master’s для навчання в європейських університетах. Erasmus+ є програмою Європейського Союзу для обмінів студентів і викладачів.

У документі не уточнюється, чи поширюються нові правила на стипендії та проєкти, які вже були схвалені й профінансовані.

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Участь Росії в програмі

У 2022 році Міністерство науки і вищої освіти РФ, держави-агресора, рекомендувало російським університетам утриматися від співпраці з Erasmus+. Водночас правила самої програми раніше не містили прямої заборони на участь жителів Росії та організацій із Росії.

Програма Erasmus існує понад 30 років. За даними Deutsche Welle, у 2014–2021 роках у ній взяли участь приблизно 13 200 студентів і дослідників із Росії.

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