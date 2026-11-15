FDA odmówiła zatwierdzenia iwonescymabu na raka płuc — STAT News

FDA odmówiła zatwierdzenia iwonescymabu — leku stosowanego w leczeniu jednego z rodzajów raka płuc, opracowywanego przez amerykańską firmę biotechnologiczną Summit Therapeutics i chińskiego producenta leków Akeso. O decyzji regulatora poinformował STAT News, powołując się na oświadczenie Summit Therapeutics.

Powód odmowy

W liście do firm regulator wskazał, że lek nie może zostać zatwierdzony, ponieważ nie pomógł pacjentom żyć dłużej. Jednocześnie iwonescymab spowalniał postęp raka płuc u pacjentów.

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Recenzenci FDA doszli do wniosku, że brak korzyści w zakresie przeżycia nie potwierdza pozytywnego stosunku korzyści do ryzyka, wymaganego do zatwierdzenia leku.

Rozwój leku

Odmowa FDA była regulacyjnym niepowodzeniem dla Summit Therapeutics, która odpowiada za rozwój iwonescymabu poza Chinami. Według STAT News decyzja ta nie była dla firmy całkowitym zaskoczeniem.

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