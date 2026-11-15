FDA отказало в одобрении ивонесцимаба против рака лёгких — STAT News

FDA отказало в одобрении ивонесцимаба — препарата для лечения одного из типов рака лёгких, который разрабатывают американская биотехнологическая компания Summit Therapeutics и китайский производитель лекарств Akeso. О решении регулятора сообщило STAT News со ссылкой на заявление Summit Therapeutics.

Причина отказа

В письме компаниям регулятор указал, что препарат не может быть одобрен, поскольку он не помог пациентам жить дольше. В то же время ивонесцимаб замедлял прогрессирование рака лёгких у пациентов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рецензенты FDA пришли к выводу, что отсутствие преимущества в выживаемости не подтверждает положительное соотношение пользы и рисков, необходимое для одобрения препарата.

Разработка препарата

Отказ FDA стал регуляторной неудачей для Summit Therapeutics, которая отвечает за разработку ивонесцимаба за пределами Китая. По данным STAT News, это решение не стало для компании совершенно неожиданным.

Читай нас в