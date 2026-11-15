FDA відмовило у схваленні івонесцимабу проти раку легень — STAT News

FDA відмовило у схваленні івонесцимабу — препарату для лікування одного з типів раку легень, який розробляють американська біотехнологічна компанія Summit Therapeutics та китайський виробник ліків Akeso. Про рішення регулятора повідомила STAT News з посиланням на заяву Summit Therapeutics.

Причина відмови

У листі до компаній регулятор зазначив, що препарат не може бути схвалений, оскільки не допоміг пацієнтам жити довше. Водночас івонесцимаб уповільнював прогресування раку легень у пацієнтів.

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Рецензенти FDA дійшли висновку, що відсутність переваги щодо виживаності не підтверджує позитивного співвідношення користі та ризиків, необхідного для схвалення препарату.

Розробка препарату

Відмова FDA стала регуляторною невдачею для Summit Therapeutics, яка відповідає за розробку івонесцимабу за межами Китаю. За даними STAT News, для компанії це рішення не було цілковито неочікуваним.

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