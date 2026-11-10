Minister obrony USA Pete Hegseth nakazał przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę reformy systemu profesjonalnej edukacji wojskowej Departamentu Obrony USA. Zmiany mają nadać priorytet gotowości bojowej, przywództwu wojskowemu i umiejętnościom prowadzenia działań wojennych, informuje Anadolu Agency.

Natychmiastowe zmiany dla uczelni wojskowych

Dyrektywę wydano po przeglądzie przeprowadzonym przez Grupę Roboczą ds. Wyższych Uczelni Wojskowych. Przewiduje ona natychmiastowe zmiany w wyższych uczelniach wojskowych i instytucjach edukacji wojskowej szczebla pośredniego.

W Pentagonie oświadczono, że reforma ma przezwyciężyć dekady „akademickiego dryfu”. W tym celu resort planuje wyeliminować czynniki ideologiczne, które uznaje za odwracające uwagę od nauczania, oraz zwiększyć nacisk na wspólne prowadzenie działań bojowych przez różne rodzaje sił zbrojnych, strategiczne podejmowanie decyzji i konkurencyjne ćwiczenia wojskowe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ocena szkolenia oficerów

Zgodnie z nowymi zasadami programy edukacyjne będą oceniane pod kątem tego, czy przygotowują oficerów do dowodzenia i zwyciężania w przyszłych konfliktach. Podczas wystąpienia w US Naval War College w Newport Hegseth powiedział, że reformy mają wzmocnić edukację wojskową skoncentrowaną na wygrywaniu amerykańskich wojen oraz oddaniu każdego z osobna przysiędze wierności Konstytucji.

„Znacznie większym wyzwaniem jest stworzenie architektury edukacyjnej zdolnej kształtować architektów zwycięstwa — właśnie tym potrzebujemy, abyście wszyscy byli” — powiedział.

Czytaj nas na