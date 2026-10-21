Według Asharq Al-Awsat Irak zamknął przejście graniczne Szejb na granicy z Iranem, aby sprawdzić środki bezpieczeństwa i zainstalować sprzęt do wykrywania zakazanych materiałów. Poinformował o tym iracki urzędnik odpowiedzialny za przejścia graniczne.

Ograniczenia w przekraczaniu granicy

Według dwóch innych źródeł na przejściu Szejb będzie zamknięty dla pasażerów, samochodów i ciężarówek komercyjnych do odwołania.

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Przyczyny zamknięcia

Urzędnik oświadczył, że obecne środki bezpieczeństwa na przejściu Szejb są słabe i niewystarczające. Według niego instalacja sprzętu powinna pomóc zapobiegać przemytowi zakazanych materiałów.

We wrześniu Irak nakazał również zamknięcie innego przejścia z Iranem — Szalamcze. Wówczas dwa źródła w służbach bezpieczeństwa określiły to jako krok zapobiegawczy po atakach dronów na Arabię Saudyjską. Rijad twierdził, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku.

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