По данным Asharq Al-Awsat, Ирак закрыл пограничный пункт пропуска Шеиб на границе с Ираном, чтобы проверить меры безопасности и установить оборудование для выявления запрещенных материалов. Об этом сообщил иракский чиновник, ответственный за пограничные переходы.

Ограничения на пересечение границы

По словам двух других источников на пункте пропуска, Шеиб будет закрыт для пассажиров, автомобилей и коммерческих грузовиков до дальнейшего уведомления.

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Причины закрытия

Чиновник заявил, что действующие меры безопасности на переходе Шеиб являются слабыми и недостаточными. По его словам, установка оборудования должна помочь предотвратить контрабанду запрещенных материалов.

В сентябре Ирак также распорядился закрыть другой пункт пропуска с Ираном — Шаламче. Тогда два источника в сфере безопасности назвали это превентивным шагом после атак беспилотников на Саудовскую Аравию. Эр-Рияд заявлял, что дроны были запущены с территории Ирака.

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