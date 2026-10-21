Iran nie otrzymał odpowiedzi od Arabii Saudyjskiej ani jemeńskich Huti na propozycję pomocy w zorganizowaniu negocjacji w celu zakończenia działań wojennych między nimi. Poinformował o tym w wywiadzie telewizyjnym minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi, jak podaje Jerusalem Post.

Propozycja Teheranu

Według Aragcziego Teheran zaproponował ułatwienie dialogu między stronami. Inicjatywa pojawiła się po tym, jak powiązani z Iranem Huti na początku miesiąca nasilili ataki na Arabię Saudyjską.

Szef irańskiego MSZ skomentował również możliwość przyłączenia się Egiptu do wojny Arabii Saudyjskiej przeciwko Huti. Oświadczył, że każda zewnętrzna interwencja skomplikuje sytuację.

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Stanowisko Egiptu

Aragczi dodał, że wcześniej Kair poinformował Teheran o zamiarze nieuczestniczenia bezpośrednio w konflikcie jemeńskim. Jednocześnie Egipt zadeklarował gotowość udzielenia Arabii Saudyjskiej wsparcia niezbędnego do ochrony jej bezpieczeństwa.

Głosowanie w egipskim parlamencie w sprawie możliwego zaangażowania wojsk tego kraju w działania przeciwko Huti odroczono do 26 października.

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