Иран не получил ответа на предложение о посредничестве — Jerusalem Post

Иран не получил ответа от Саудовской Аравии и йеменских хуситов на предложение помочь организовать переговоры для прекращения боевых действий между ними. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в телеинтервью, сообщает Jerusalem Post.

Предложение Тегерана

По словам Арагчи, Тегеран предложил содействовать диалогу между сторонами. Инициатива прозвучала после того, как связанные с Ираном хуситы в начале месяца усилили удары по Саудовской Аравии.

Глава иранского МИД также прокомментировал возможность присоединения Египта к войне Саудовской Аравии против хуситов. Он заявил, что любое внешнее вмешательство осложнит ситуацию.

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Позиция Египта

Арагчи добавил, что ранее Каир сообщил Тегерану о намерении не принимать непосредственного участия в йеменском конфликте. В то же время Египет заявил о готовности предоставить Саудовской Аравии поддержку, необходимую для защиты ее безопасности.

Голосование в египетском парламенте по поводу возможного привлечения военных страны к действиям против хуситов отложили до 26 октября.

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