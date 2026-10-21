Іран не отримав відповіді на пропозицію посередництва — Jerusalem Post
Іран не отримав відповіді від Саудівської Аравії та єменських хуситів на пропозицію допомогти організувати переговори для припинення бойових дій між ними. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в телеінтерв’ю, повідомляє Jerusalem Post.
Пропозиція Тегерана
За словами Арагчі, Тегеран запропонував сприяти діалогу між сторонами. Ініціатива пролунала після того, як пов’язані з Іраном хусити на початку місяця посилили удари по Саудівській Аравії.
Очільник іранського МЗС також прокоментував можливість приєднання Єгипту до війни Саудівської Аравії проти хуситів. Він заявив, що будь-яке зовнішнє втручання ускладнить ситуацію.
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Позиція Єгипту
Арагчі додав, що раніше Каїр повідомляв Тегерану про намір не брати безпосередньої участі в єменському конфлікті. Водночас Єгипет заявив про готовність надати Саудівській Аравії підтримку, необхідну для захисту її безпеки.
Голосування в єгипетському парламенті щодо можливого залучення військових країни до дій проти хуситів відклали до 26 жовтня.