Коаліція заявила про знищення пускової установки після атаки на Ер-Ріяд — Asharq Al-Awsat

У Саудівській Аравії Коаліція з відновлення легітимності в Ємені заявила, що знищила пускову установку балістичної ракети, яку хусити, за її твердженням, застосували для атаки на Ер-Ріяд у вівторок. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat. Повідомлення оприлюднили 21 жовтня 2026 року.

Перехоплення ракети

Раніше коаліція повідомила, що саудівські сили перехопили балістичну ракету, спрямовану на столицю Саудівської Аравії. Речник коаліції генерал-майор Туркі аль-Малікі в дописі в соцмережі X заявив, що ракету перехопили та знищили. За його словами, хусити запустили її у напрямку Ер-Ріяда.

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Попередження в Ер-Ріяді

Перед цим цивільна оборона Саудівської Аравії поширила через Національну платформу раннього попередження повідомлення про потенційну небезпеку в Ер-Ріяді. Коаліція покладає відповідальність за запуск ракети на хуситів. Заява коаліції також стосується знищення пускової установки, яку вона пов’язує з цією атакою.

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