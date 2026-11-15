Iran twierdzi, że supertankowiec zatonął w Cieśninie Ormuz — NDTV

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że supertankowiec z ponad 2 mln baryłek ropy naftowej zatonął po uderzeniu w minę i pożarze w Cieśninie Ormuz. Według Korpusu incydent miał miejsce w jej południowej części, na wodach Zatoki Perskiej.

Oświadczenie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej

Irańscy wojskowi twierdzą, że w ciągu kilku godzin dwa tankowce naftowe, płynące nieautoryzowaną trasą, zostały uszkodzone przez miny morskie. Według nich spowodowało to duże eksplozje i pożary. Strona irańska nie podała ani nazw statków, ani krajów ich rejestracji.

O oświadczeniu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej informuje NDTV. W chwili publikacji nie było niezależnego potwierdzenia informacji o uderzeniu statków w miny ani zatonięciu supertankowca.

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Komunikat UKMTO

Brytyjskie Centrum Operacji Handlu Morskiego UKMTO oświadczyło, że wie o doniesieniach indyjskich organów ds. żeglugi dotyczących ataku na tankowiec w zatoce. Jednocześnie centrum zaznaczyło, że nie może potwierdzić, czy chodzi o ten sam incydent, o którym poinformował Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

Według UKMTO skala uszkodzeń i możliwy wpływ na środowisko pozostają obecnie nieznane, jednak załoga statku jest bezpieczna. Wcześniej amerykańskie wojsko informowało, że oczyściło z min główne trasy przez Cieśninę Ormuz, przez którą zwykle przechodzi około jednej piątej światowych dostaw ropy.

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