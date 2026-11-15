Иран заявил о затоплении супертанкера в Ормузском проливе — NDTV

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что супертанкер с более чем 2 млн баррелей сырой нефти затонул после столкновения с миной и пожара в Ормузском проливе. По утверждению КСИР, инцидент произошел в его южной части, в водах Персидского залива.

Заявление КСИР

Иранские военные утверждают, что в течение нескольких часов на морских минах подорвались два нефтяных танкера, двигавшиеся несанкционированным маршрутом. По их словам, это вызвало крупные взрывы и пожары. Иранская сторона не назвала ни суда, ни страны их регистрации.

О заявлении КСИР сообщает NDTV. На момент публикации независимого подтверждения информации о столкновении судов с минами и затоплении супертанкера не было.

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Сообщение UKMTO

Британский центр морских торговых операций UKMTO заявил, что знает о сообщениях индийских органов в сфере судоходства относительно атаки на танкер в заливе. В то же время центр отметил, что не может подтвердить, идет ли речь именно об инциденте, о котором объявил КСИР.

По данным UKMTO, масштабы повреждений и возможное воздействие на окружающую среду пока неизвестны, однако экипаж судна находится в безопасности. Ранее американские военные заявляли, что очистили от мин основные маршруты через Ормузский пролив, через который обычно проходит около одной пятой мировых поставок нефти.

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