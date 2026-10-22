Duży kaszalot utknął na płyciźnie w pobliżu Turners Beach, na zachód od Devonport w Tasmanii w Australii. Na incydent reagują specjaliści z Departamentu Zasobów Naturalnych i Środowiska Tasmanii oraz Służby Parków i Dzikiej Przyrody, informuje ABC News.

Poprzedniego wieczoru policja Tasmanii oświadczyła, że wspólnie z pracownikami Służby Parków i Dzikiej Przyrody zarządza sytuacją na Turners Beach.

Ludzi poproszono o trzymanie się z dala

Wezwano społeczeństwo, by unikało tego odcinka wybrzeża i nie wchodziło do wody ani do wód pływowych z powodu spodziewanego zagrożenia. Lokalny mieszkaniec Haydon powiedział, że rano sytuację obserwowało około 100 mieszkańców, a dwóch strażników pilnowało, by ludzie nie wchodzili do wody z powodu ryzyka pojawienia się rekinów.

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Według niego kaszalot nadal znajduje się na mieliźnie, a w wodzie jest dużo krwi. Określił tę sytuację jako niepokojącą.

Specjaliści oceniają sytuację

Departament Zasobów Naturalnych i Środowiska Tasmanii poinformował, że jeden z obywateli zgłosił obecność wieloryba późno w środę wieczorem za pośrednictwem infolinii dotyczącej ssaków morskich. Eksperci Programu Ochrony Przyrody Morskiej oraz pracownicy Służby Parków i Dzikiej Przyrody przybyli na miejsce, aby ocenić sytuację i określić możliwe dalsze działania.

Resort przypomniał, że wieloryby są dużymi i silnymi zwierzętami, dlatego ludzie powinni zachować dystans dla własnego bezpieczeństwa i dobrostanu zwierzęcia. Ingerowanie w życie dzikich zwierząt jest wykroczeniem.

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