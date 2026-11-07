Chiny miały zwerbować Alice Huang do szpiegowania szefa Nvidii — The Verge

Chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego miało zwerbować szefową Megaspeed Alice Huang, aby śledziła dyrektora generalnego Nvidii Jensena Huanga i zbierała informacje o amerykańskich chipach sztucznej inteligencji. Informuje o tym The Verge, powołując się na The New York Times.

Zainteresowanie chipami AI

Według The New York Times chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego mogło zlecić Alice Huang zdobywanie informacji o amerykańskich chipach AI. Publikacja twierdzi również, że mogła być wykorzystywana w próbie wywarcia wpływu na Nvidię, aby firma opowiadała się za przyznaniem Chinom dostępu do swoich najnowocześniejszych chipów.

Megaspeed jest klientem Nvidii. Jak zauważa The New York Times, Alice Huang ma powiązania z najwyższą kadrą zarządzającą w branży chipów sztucznej inteligencji, w tym z kierownictwem Gigabyte.

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Kontakty z Jensenem Huangiem

W ubiegłym tygodniu The New York Times pisał, że Jensen Huang mógł być celem domniemanej chińskiej operacji szpiegowskiej, a także informował o jego relacji z Alice Huang. Według opisu publikacji nie są oni spokrewnieni, ale utrzymują bliską relację.

Według The New York Times prezydent Donald Trump został poinformowany o tej relacji w ubiegłym roku, lecz nie podjął działań. W przeddzień publikacji trzy komisje Izby Reprezentantów USA zwróciły się do Jensena Huanga o udział we wspólnym zamkniętym briefingu dotyczącym jego kontaktów z Alice Huang.

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