Korea Północna 29 października wystrzeliła ponad 10 pocisków balistycznych krótkiego zasięgu w kierunku Morza Wschodniego. Starty wykryto z rejonu miasta Wonsan około godziny 12:30 czasu lokalnego — podał Korea Herald, powołując się na Połączony Komitet Szefów Sztabów Korei Południowej.

Starty z rejonu Wonsanu

Wojsko Korei Południowej nie podało zasięgu lotu pocisków. Połączony Komitet Szefów Sztabów oświadczył, że wzmocnił obserwację i czujność w związku z możliwością dodatkowych startów. Korea Południowa, Stany Zjednoczone i Japonia ściśle wymieniają się informacjami na temat startów.

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Poprzednie starty

Według gazety poprzedni start kilku pocisków w kierunku Morza Wschodniego miał miejsce 12 października. Wówczas część pocisków przeleciała ponad 900 kilometrów. Jeśli zostanie potwierdzone, że pociski wystrzelone 29 października były balistyczne, będzie to 17. taki start Korei Północnej od początku roku.

Dzień wcześniej Korea Południowa, Stany Zjednoczone i inni partnerzy potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz denuklearyzacji Korei Północnej. We wspólnym oświadczeniu 11 państw i Unia Europejska przywitały również niedawne sankcje wymierzone w północnokoreańskich pracowników za granicą, jej działalność cybernetyczną oraz współpracę wojskową z Rosją.

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