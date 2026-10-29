Северная Корея 29 октября запустила более 10 баллистических ракет малой дальности в сторону Восточного моря. Пуски были зафиксированы из района города Вонсан около 12:30 по местному времени, сообщает Korea Herald со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Пуски из района Вонсана

Военные Южной Кореи не сообщили дальность полета ракет. Объединенный комитет начальников штабов заявил, что усилил наблюдение и бдительность из-за возможности дополнительных пусков. Южная Корея, США и Япония тесно обмениваются информацией о пусках.

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Предыдущие пуски

По данным издания, предыдущий запуск нескольких ракет в направлении Восточного моря состоялся 12 октября. Тогда часть ракет пролетела более 900 километров. Если будет подтверждено, что ракеты, запущенные 29 октября, были баллистическими, это станет для КНДР 17-м таким запуском с начала года.

Накануне Южная Корея, США и другие партнеры подтвердили приверженность денуклеаризации Северной Кореи. В совместном заявлении 11 стран и Европейский Союз также приветствовали недавние санкции, направленные против зарубежных работников КНДР, ее киберактивности и военного сотрудничества с Россией.

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