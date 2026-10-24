Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un wezwał do przekształcenia kompanii wojskowych kraju w elitarne i samowystarczalne jednostki bojowe. Oświadczył to w Pjongjangu podczas dwudniowej konferencji dowódców kompanii Koreańskiej Armii Ludowej.

Konferencja dowódców kompanii

Spotkanie odbyło się 22–23 października. Według państwowej agencji KCNA była to pierwsza ogólnowojskowa konferencja dowódców kompanii po Dziewiątym Zjeździe rządzącej partii Korei Północnej, który odbył się w lutym. O wystąpieniu Kim Dzong Una informuje NDTV World.

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Podczas przemówienia Kim Dzong Un oświadczył, że każda kompania musi być w pełni przygotowana do osiągnięcia celów nowego etapu budownictwa wojskowego. Wezwał również do stworzenia najsilniejszej armii i przyspieszenia rewolucji wojskowej w stylu właściwym dla Korei Północnej.

Kurs na wzmocnienie sił zbrojnych

Na Dziewiątym Zjeździe rządzącej partii Kim Dzong Un opowiadał się za wzmocnieniem konwencjonalnych sił zbrojnych. Wówczas potwierdził także zamiar Korei Północnej kontynuowania rozwoju broni jądrowej i rakiet.

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