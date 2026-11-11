Microsoft oraz inne firmy i grupy handlowe zwróciły się do administracji prezydenta USA Donalda Trumpa z apelem, by nie wprowadzała zakazu importu z Chin kluczowego komponentu dla centrów danych obsługujących systemy sztucznej inteligencji. Powołując się na trzech poinformowanych rozmówców, informuje o tym The Japan Times.

Chodzi o transceivery optyczne

W sierpniu informowano, że administracja Trumpa rozważała zakaz importu do Stanów Zjednoczonych nowych modeli chińskich transceiverów optycznych. Urządzenia te umożliwiają przesyłanie danych za pomocą kabli światłowodowych z prędkością światła wewnątrz centrów danych.

Obawy władz USA wiążą się z tym, że Pekin mógłby rzekomo wykorzystywać takie komponenty do kradzieży danych, instalowania złośliwego oprogramowania lub zakłócania działania amerykańskich centrów danych.

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Argument firm

Przedstawiciele biznesu i stowarzyszeń branżowych twierdzą, że zakaz może nieodwracalnie osłabić przewagę USA nad Chinami w rywalizacji o sztuczną inteligencję, ponieważ dodatkowo spowolni rozwój centrów danych.

Według firmy Cleanview, która śledzi rozwój centrów danych, Microsoft ma w USA 35 takich obiektów w budowie, a kolejne 134 są planowane. Firma należy do grupy uczestników rynku, którzy próbują przekonać administrację, by nie wprowadzała ograniczeń dotyczących chińskich transceiverów.

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