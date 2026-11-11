Microsoft просить президента Трампа не забороняти трансивери — The Japan Times

Microsoft та інші компанії й торгові групи звернулися до адміністрації президента США Дональда Трампа із закликом не запроваджувати заборону на імпорт із Китаю важливого компонента для центрів обробки даних, що працюють із системами штучного інтелекту. Про це з посиланням на трьох обізнаних співрозмовників повідомляє The Japan Times.

Йдеться про оптичні трансивери

У серпні повідомлялося, що адміністрація Трампа розглядала заборону на ввезення до США нових моделей китайських оптичних трансиверів. Ці пристрої забезпечують передавання даних волоконно-оптичними кабелями зі швидкістю світла всередині дата-центрів.

Занепокоєння американської влади пов’язане з тим, що Пекін нібито міг би використовувати такі компоненти для викрадення даних, встановлення шкідливого програмного забезпечення або порушення роботи американських центрів обробки даних.

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Аргумент компаній

Представники бізнесу та галузевих об’єднань стверджують, що заборона може незворотно послабити перевагу США над Китаєм у змаганні за штучний інтелект, оскільки додатково сповільнить розгортання дата-центрів.

За даними компанії Cleanview, яка відстежує розвиток дата-центрів, Microsoft має у США 35 таких об’єктів на стадії будівництва та ще 134 заплановані. Компанія входить до групи учасників ринку, які намагаються переконати адміністрацію не вводити обмеження на китайські трансивери.

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