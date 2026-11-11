Microsoft и другие компании и торговые группы призвали администрацию президента США Дональда Трампа не вводить запрет на импорт из Китая важного компонента для центров обработки данных, работающих с системами искусственного интеллекта. Об этом со ссылкой на трех осведомленных собеседников сообщает The Japan Times.

Речь идет об оптических трансиверах

В августе сообщалось, что администрация Трампа рассматривала запрет на ввоз в США новых моделей китайских оптических трансиверов. Эти устройства обеспечивают передачу данных по волоконно-оптическим кабелям со скоростью света внутри дата-центров.

Опасения американских властей связаны с тем, что Пекин якобы мог бы использовать такие компоненты для кражи данных, установки вредоносного программного обеспечения или нарушения работы американских центров обработки данных.

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Аргумент компаний

Представители бизнеса и отраслевых объединений утверждают, что запрет может необратимо ослабить преимущество США над Китаем в соревновании за искусственный интеллект, поскольку дополнительно замедлит развертывание дата-центров.

По данным компании Cleanview, отслеживающей развитие дата-центров, Microsoft имеет в США 35 таких объектов на стадии строительства и еще 134 запланированных. Компания входит в группу участников рынка, которые пытаются убедить администрацию не вводить ограничения на китайские трансиверы.

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