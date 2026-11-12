Microsoft poinformował o pogorszeniu działania Outlooka i problemach z dostępem do skrzynek pocztowych Exchange Online. Użytkownicy różnych narzędzi firmy, w tym Outlooka, skarżyli się na trudności z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości e-mail. Jak informuje The National, Microsoft potwierdził problem w czwartek, 12 listopada.

Dostęp do skrzynek

Na stronie statusu Microsoft wskazano, że użytkownicy mogą nie być w stanie połączyć się ze swoimi skrzynkami Exchange Online za pomocą kilku metod połączenia. W komunikacie Microsoft 365 Status firma podała, że bada zgłoszenia dotyczące problemów z dostępem do skrzynek pocztowych w obu Amerykach.

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Microsoft oświadczył, że zebrał dzienniki sieciowe w celu dalszego zbadania źródła błędów i określenia kolejnych kroków. W przypadku Outlooka firma zaklasyfikowała sytuację jako pogorszenie działania usługi.

Zgłoszenia innych zakłóceń

Według Downdetector użytkownicy w różnych częściach świata zgłaszali również problemy z Microsoft Teams i Copilot. W chwili publikacji Microsoft nadal badał sytuację.

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