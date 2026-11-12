Microsoft сообщила об ухудшении работы Outlook и проблемах с доступом к почтовым ящикам Exchange Online. Пользователи различных инструментов компании, в частности Outlook, жаловались на трудности с отправкой и получением электронных писем. Как сообщает The National, Microsoft признала проблему в четверг, 12 ноября.

Доступ к почтовым ящикам

На странице статуса Microsoft указали, что пользователи могут не иметь возможности подключиться к своим почтовым ящикам Exchange Online через несколько способов соединения. В сообщении Microsoft 365 Status компания указала, что расследует сообщения о проблемах с доступом к почтовым ящикам в Америке.

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В Microsoft заявили, что собрали сетевые журналы для дальнейшего исследования источника ошибок и определения следующих шагов. Для Outlook компания классифицировала ситуацию как ухудшение работы сервиса.

Сообщения о других сбоях

По данным Downdetector, пользователи в разных частях мира также сообщали о проблемах с Microsoft Teams и Copilot. На момент публикации Microsoft продолжала расследовать ситуацию.

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