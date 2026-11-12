Microsoft визнала погіршення роботи Outlook та проблеми з Exchange Online — The National

Microsoft повідомила про погіршення роботи Outlook і проблеми з доступом до поштових скриньок Exchange Online. Користувачі різних інструментів компанії, зокрема Outlook, скаржилися на труднощі з надсиланням і отриманням електронних листів. Як повідомляє The National, Microsoft визнала проблему в четвер, 12 листопада.

Доступ до скриньок

На сторінці статусу Microsoft зазначили, що користувачі можуть не мати змоги підключитися до своїх скриньок Exchange Online через кілька способів з’єднання. У повідомленні Microsoft 365 Status компанія вказала, що розслідує повідомлення про проблеми з доступом до поштових скриньок в Америці.

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У Microsoft заявили, що зібрали мережеві журнали для подальшого дослідження джерела помилок і визначення наступних кроків. Для Outlook компанія класифікувала ситуацію як погіршення роботи сервісу.

Повідомлення про інші збої

За даними Downdetector, користувачі в різних частинах світу також повідомляли про проблеми з Microsoft Teams і Copilot. На час публікації Microsoft продовжувала розслідувати ситуацію.

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