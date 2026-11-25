Na hiszpańską kanaryjską wyspę El Hierro w ciągu jednego dnia przybyło 2100 migrantów na 15 łodziach. Jest to najwyższy dobowy wynik od początku obserwacji na wyspie, informuje Der Spiegel, powołując się na hiszpańskie media i agencję EFE.

Wśród uratowanych było 127 dzieci

Według EFE wielu uratowanych pochodziło z Gambii i Senegalu. Podczas przeprawy zginęła jedna osoba. Wśród ocalałych było 203 kobiet i 127 dzieci, w tym czterodniowe niemowlę urodzone na łodzi, którą podróżowała jego matka.

Hiszpańska morska służba ratownicza poinformowała, że od rana u wybrzeży El Hierro wykrywano kilka łodzi. Odprowadzono je do portu na wyspie.

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Oświadczenie prezydenta Wysp Kanaryjskich

Prezydent Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo nazwał ten dzień „smutnym, historycznym”. Oświadczył, że wyspy nigdy wcześniej nie przyjmowały migrantów na taką skalę i potrzebują zasobów, aby poradzić sobie z sytuacją. Według niego mieszkańcy Wysp Kanaryjskich są pod presją z powodu liczby przybyłych, a jeśli tendencja się utrzyma, archipelagowi będzie szczególnie trudno poradzić sobie z liczbą nieletnich.

Clavijo podkreślił również, że nie należy zapominać o cierpieniu uchodźców: „Musimy być ludzcy”. Poprzedni rekord ustanowiono 14 listopada, gdy na El Hierro, Gran Canarię i Teneryfę przybyło 1580 osób.

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