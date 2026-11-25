На испанский Канарский остров Эль-Йерро за один день прибыли 2100 мигрантов на 15 лодках. Это самый высокий суточный показатель за всю историю наблюдений на острове, сообщает Der Spiegel со ссылкой на испанские СМИ и агентство EFE.

Среди спасенных — 127 детей

По данным EFE, многие спасенные прибыли из Гамбии и Сенегала. Во время перехода погиб один человек. Среди выживших были 203 женщины и 127 детей, в том числе четырехдневный младенец, родившийся на лодке, на которой путешествовала его мать.

Испанская морская спасательная служба сообщила, что с утра у побережья Эль-Йерро обнаружили несколько лодок. Их сопроводили в порт на острове.

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Заявление президента Канарских островов

Президент Канарских островов Фернандо Клавихо назвал этот день «печальным, историческим». Он заявил, что острова ранее не принимали мигрантов в таких масштабах и нуждаются в ресурсах для преодоления ситуации. По его словам, жители Канарских островов находятся под давлением из-за количества прибывших, а в случае сохранения тенденции архипелагу будет особенно трудно справиться с количеством несовершеннолетних.

Клавихо также подчеркнул, что не следует забывать о страданиях беженцев: «Мы должны быть человечными». Предыдущий рекорд был установлен 14 ноября, когда на Эль-Йерро, Гран-Канарию и Тенерифе прибыли 1580 человек.

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