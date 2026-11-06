Narodowy Bank Polski opublikował nową prognozę, zgodnie z którą inflacja w kraju wyniesie 4,2% w 2027 roku, po 3,1% w 2026 roku. W 2028 roku tempo wzrostu cen konsumpcyjnych ma spowolnić do 2,8% według centralnego scenariusza banku, informuje RMF24.

Prognoza inflacji

Szacunki zawarto w nowym „Raporcie o inflacji”, który obejmuje również prognozę wzrostu gospodarczego. Projekcję przygotowano przy założeniu, że stopy procentowe pozostaną niezmienione.

Bank centralny wskazuje na wzrost cen surowców energetycznych i rolnych na światowych rynkach. Od czasu poprzedniej prognozy, opublikowanej w lipcu, ceny obu grup towarów ponownie wzrosły.

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Energia, żywność i wzrost gospodarczy

Jak zaznaczył NBP, wyższe ceny surowców przyczynią się do bardziej zauważalnego wzrostu krajowych cen energii w latach 2026–2027. Z pewnym opóźnieniem czynnik ten będzie również wpływał na inflację bazową i ceny żywności.

W 2028 roku wpływ tych czynników ma osłabnąć z powodu oczekiwanego spadku cen surowców energetycznych. Bank prognozuje również wzrost PKB Polski o 3,6% w 2026 roku oraz o 2,8% w 2027 i 2028 roku. Według oceny NBP prognozowana dynamika gospodarki w latach 2026–2028 jest ogólnie zbliżona do lipcowego scenariusza.

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