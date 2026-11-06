НБП ожидает инфляцию 4,2% в Польше в 2027 году — RMF24

Национальный банк Польши опубликовал новый прогноз, согласно которому инфляция в стране в 2027 году составит 4,2% после 3,1% в 2026 году. В 2028 году темпы роста потребительских цен, согласно центральному сценарию банка, должны снизиться до 2,8%, сообщает RMF24.

Прогноз инфляции

Оценки содержатся в новом «Отчете об инфляции», который также охватывает прогноз экономического роста. Проекцию подготовили при предположении, что процентные ставки останутся неизменными.

Центральный банк указывает на подорожание энергетического и сельскохозяйственного сырья на мировых рынках. С момента предыдущего прогноза, опубликованного в июле, цены на обе группы товаров вновь выросли.

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Энергия, продукты и экономический рост

Как отметил НБП, более высокие цены на сырье будут способствовать более заметному росту внутренних цен на энергию в 2026–2027 годах. С некоторой задержкой этот фактор также будет влиять на базовую инфляцию и цены на продовольствие.

В 2028 году влияние этих факторов должно ослабнуть из-за ожидаемого снижения цен на энергетическое сырье. Банк также прогнозирует рост ВВП Польши на 3,6% в 2026 году и на 2,8% в 2027 и 2028 годах. По оценке НБП, прогнозируемая динамика экономики на 2026–2028 годы в целом близка к июльскому сценарию.

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