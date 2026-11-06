Seria przypadków nowotworów, o których w tym roku poinformował STAT News, dostarczyła przekonujących dowodów na to, że wirusy związane z adenowirusami (AAV), stosowane do dostarczania terapii genowych, mogą w pewnych przypadkach powodować raka.

Ryzyko uznawane za teoretyczne

Od dwóch dekad badacze dyskutują, czy AAV — małe wirusy służące do dostarczania nowych genów — mogą przyczyniać się do rozwoju nowotworów. Takie wirusy zastosowano już w leczeniu tysięcy pacjentów. Przed pojawieniem się tych przypadków ryzyko onkologiczne terapii AAV uznawano za teoretyczne. Według publikacji nowe przypadki zakończyły dyskusję o możliwości wystąpienia takiego ryzyka.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wpływ na decyzje pacjentów

Potwierdzone ryzyko zmusza badaczy i rodziny pacjentów do zestawienia go z potencjałem terapii genowych do ratowania życia. Przypadki te mogą również pomóc określić, jak udoskonalić rozwój takich metod leczenia.

Neurolog z Uniwersytetu Rochester, Sam McKenzie, powiedział, że dla niektórych pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni zmieni to bilans rozważań.

Czytaj nas na