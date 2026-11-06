Серия случаев опухолей, о которых в этом году сообщило STAT News, предоставила убедительные доказательства того, что аденоассоциированные вирусы (AAV), применяемые для доставки генных терапий, в определенных случаях могут вызывать рак.

Риск, который считали теоретическим

На протяжении двух десятилетий исследователи обсуждали, способны ли AAV — небольшие вирусы для доставки новых генов — способствовать развитию опухолей. Такие вирусы уже применили в лечении тысяч пациентов. До появления этих случаев онкологический риск AAV-терапий считался теоретическим. По данным издания, новые случаи завершили дискуссию о возможности такого риска.

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Влияние на решения пациентов

Подтвержденный риск заставляет исследователей и семьи пациентов сопоставлять его с потенциалом генных терапий спасать жизни. Эти случаи также могут помочь определить, как усовершенствовать разработку таких методов лечения.

Невролог Рочестерского университета Сэм Маккензи заявил, что для некоторых пациентов со спинальной мышечной атрофией это изменит баланс соображений.

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