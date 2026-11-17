Nvidia ogłosiła zwiększenie upoważnienia do skupu własnych akcji o 150 mld dolarów oraz przedstawiła wyniki za trzeci kwartał, które przewyższyły prognozy Wall Street, informuje CoinDesk.

Wyniki za trzeci kwartał

Zysk Nvidia na akcję wyniósł 2,68 dolara wobec prognozy analityków na poziomie 2,47 dolara. Przychody spółki osiągnęły 115,8 mld dolarów, podczas gdy rynek oczekiwał 108,8 mld dolarów.

Przychody działu centrów danych wyniosły 107,6 mld dolarów. Analitycy prognozowali dla tego segmentu 101,9 mld dolarów.

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Prognoza i notowania

Na czwarty kwartał Nvidia prognozuje przychody w przedziale od 127,4 mld do 132,6 mld dolarów. Konsensusowa prognoza analityków zakładała 125,3 mld dolarów.

Po publikacji raportu akcje Nvidia wzrosły o 2,4% w handlu pozasesyjnym. CoinDesk zauważa również, że są to pierwsze opublikowane wyniki spółki po rezygnacji jej dyrektora generalnego Jensena Huanga.

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