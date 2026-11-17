Nvidia объявила об увеличении разрешения на выкуп собственных акций на $150 млрд и отчиталась о результатах третьего квартала, превзошедших прогнозы Уолл-стрит, сообщает CoinDesk.

Результаты третьего квартала

Прибыль Nvidia на акцию составила $2,68 против прогноза аналитиков на уровне $2,47. Выручка компании достигла $115,8 млрд, тогда как рынок ожидал $108,8 млрд.

Выручка подразделения центров обработки данных составила $107,6 млрд. Аналитики прогнозировали для этого направления $101,9 млрд.

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Прогноз и торги

На четвертый квартал Nvidia спрогнозировала выручку в диапазоне от $127,4 млрд до $132,6 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал $125,3 млрд.

После публикации отчета акции Nvidia выросли на 2,4% во внебиржевых торгах. CoinDesk также отмечает, что это первые опубликованные результаты компании после отставки ее генерального директора Дженсена Хуанга.

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