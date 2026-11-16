Brytyjski regulator mediów Ofcom zaostrzył zasady bezpieczeństwa w internecie w celu ochrony dzieci, zobowiązując platformy do aktywniejszego zwalczania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci oraz groomingu. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Nowe obowiązki platform

Nowe wymogi, które Ofcom spodziewa się wprowadzić na początku 2027 roku pod warunkiem zatwierdzenia przez parlament, będą dotyczyć mediów społecznościowych, usług udostępniania plików, stron pornograficznych oraz innych usług internetowych. Będą one musiały blokować użytkowników, którzy tworzą, przesyłają lub rozpowszechniają materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci.

Platformy muszą również rozszerzyć wykorzystanie technologii do wykrywania i usuwania znanych nielegalnych obrazów. W niektórych przypadkach będą zobowiązane do stosowania zautomatyzowanych narzędzi w celu wyszukiwania wcześniej niewykrytych treści.

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Plany dotyczące mediów społecznościowych

W czerwcu Wielka Brytania ogłosiła zamiar zakazania dzieciom poniżej 16. roku życia dostępu do platform takich jak TikTok, Instagram, Snapchat i X. Ofcom oświadczył, że nowe środki są konieczne ze względu na skalę rozpowszechniania nielegalnych materiałów w internecie, która, według oceny regulatora, wzrosła wraz z rozwojem sztucznej inteligencji.

Dyrektor grupy ds. bezpieczeństwa online w Ofcom, Oliver Griffiths, powiedział, że branża poczyniła już pewne postępy, jednak regulator nie uważa obecnych działań za wystarczające.

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