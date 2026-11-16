Ofcom посилив вимоги до платформ щодо захисту дітей — Cyprus Mail

Британський медіарегулятор Ofcom посилив правила онлайн-безпеки для захисту дітей, зобов’язавши платформи активніше протидіяти матеріалам сексуального насильства над дітьми та грумінгу. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Нові обов’язки платформ

Нові вимоги, які Ofcom очікує запровадити на початку 2027 року за умови схвалення парламентом, стосуватимуться соціальних мереж, файлообмінних сервісів, порносайтів та інших онлайн-сервісів. Вони повинні будуть блокувати користувачів, які створюють, завантажують або поширюють матеріали сексуального насильства над дітьми.

Платформи також мають розширити застосування технологій для виявлення та видалення відомих незаконних зображень. У деяких випадках від них вимагатимуть використовувати автоматизовані інструменти для пошуку раніше не виявленого контенту.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Плани щодо соцмереж

У червні Велика Британія оголосила про намір заборонити дітям віком до 16 років доступ до платформ на кшталт TikTok, Instagram, Snapchat і X. В Ofcom заявили, що нові заходи необхідні через масштаби поширення незаконних матеріалів в інтернеті, які, за оцінкою регулятора, посилилися з розвитком штучного інтелекту.

Директор групи онлайн-безпеки Ofcom Олівер Гріффітс заявив, що індустрія вже досягла певного прогресу, однак регулятор не вважає нинішні зусилля достатніми.

Читай нас у