Британский медиарегулятор Ofcom ужесточил правила онлайн-безопасности для защиты детей, обязав платформы активнее противодействовать материалам сексуального насилия над детьми и грумингу. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Новые обязанности платформ

Новые требования, которые Ofcom рассчитывает ввести в начале 2027 года при условии одобрения парламентом, коснутся социальных сетей, сервисов обмена файлами, порносайтов и других онлайн-сервисов. Они будут обязаны блокировать пользователей, которые создают, загружают или распространяют материалы сексуального насилия над детьми.

Платформы также должны расширить применение технологий для выявления и удаления известных незаконных изображений. В некоторых случаях от них потребуют использовать автоматизированные инструменты для поиска ранее не выявленного контента.

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Планы относительно социальных сетей

В июне Великобритания объявила о намерении запретить детям младше 16 лет доступ к платформам вроде TikTok, Instagram, Snapchat и X. В Ofcom заявили, что новые меры необходимы из-за масштабов распространения незаконных материалов в интернете, которые, по оценке регулятора, усилились с развитием искусственного интеллекта.

Директор группы онлайн-безопасности Ofcom Оливер Гриффитс заявил, что индустрия уже достигла определенного прогресса, однако регулятор не считает нынешние усилия достаточными.

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