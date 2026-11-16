W krajach Grupy Siedmiu medianowy odsetek mieszkańców, którzy uważają, że warunki gospodarcze w ich okolicy się poprawiają, spadł do 22%. To o 13 punktów procentowych mniej niż w ubiegłym roku i najniższy wynik od 2009 roku, kiedy wynosił 21%, informuje The Hill, powołując się na badanie Gallupa.

Pesymistów jest więcej

Mediana dwóch trzecich respondentów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji, Niemczech, Włoszech, Japonii i Wielkiej Brytanii stwierdziła, że sytuacja gospodarcza w ich okolicy się pogarsza. Odsetek takich respondentów wyraźnie wzrósł w ostatniej dekadzie, po tym jak w 2017 roku wynosił 29%.

Jeszcze w 2021 roku oceny były niemal równe: medianowy odsetek optymistów wynosił 39%, a osób negatywnie oceniających warunki gospodarcze — 40%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Różnice między krajami

Najwyższy odsetek pozytywnych ocen wśród krajów G7 odnotowano w Japonii — 33% — i we Włoszech — 32%. W Stanach Zjednoczonych 29% dorosłych zgłosiło poprawę lokalnej sytuacji gospodarczej, co było trzecim wynikiem wśród członków grupy.

Najmniej optymistów było we Francji i Wielkiej Brytanii: odpowiednio 14% i 13% mieszkańców tych krajów stwierdziło, że warunki gospodarcze się poprawiają. Gallup przeprowadził badanie wśród około 1 tysiąca dorosłych w każdym z siedmiu krajów w okresie od 6 kwietnia do 29 sierpnia. Błąd próby wynosił od 3,5 do 4,1 punktu procentowego.

Czytaj nas na