В странах «Группы семи» медианная доля жителей, считающих, что экономические условия в их местности улучшаются, снизилась до 22%. Это на 13 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, и является самым низким показателем с 2009 года, когда он составлял 21%, сообщает The Hill со ссылкой на опрос Gallup.

Пессимистов стало больше

Медианно две трети опрошенных в США, Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании заявили, что экономическая ситуация в их местности ухудшается. Доля таких респондентов заметно выросла за последнее десятилетие после того, как в 2017 году составляла 29%.

Еще в 2021 году оценки были почти равными: медианная доля оптимистов составляла 39%, а тех, кто негативно оценивал экономические условия, — 40%.

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Различия между странами

Наибольшую долю положительных оценок среди стран G7 зафиксировали в Японии — 33% — и Италии — 32%. В США об улучшении местной экономической ситуации сообщили 29% взрослых, что стало третьим показателем среди участников группы.

Меньше всего оптимистов было во Франции и Великобритании: соответственно 14% и 13% жителей этих стран заявили об улучшении экономических условий. Gallup опросил примерно по 1 тысяче взрослых в каждой из семи стран в период с 6 апреля по 29 августа. Погрешность выборки составила от 3,5 до 4,1 процентного пункта.

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