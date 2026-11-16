У країнах «Групи семи» медіанна частка жителів, які вважають, що економічні умови у їхній місцевості поліпшуються, знизилася до 22%. Це на 13 відсоткових пунктів менше, ніж торік, і є найнижчим показником з 2009 року, коли він становив 21%, повідомляє The Hill з посиланням на опитування Gallup.

Песимістів стало більше

Медіанно дві третини опитаних у США, Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Японії та Великій Британії заявили, що економічна ситуація у їхній місцевості погіршується. Частка таких респондентів помітно зросла за останнє десятиліття після того, як 2017 року становила 29%.

Ще у 2021 році оцінки були майже рівними: медіанна частка оптимістів становила 39%, а тих, хто негативно оцінював економічні умови, — 40%.

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Різниця між країнами

Найвищу частку позитивних оцінок серед країн G7 зафіксували в Японії — 33% — та Італії — 32%. У США про поліпшення місцевої економічної ситуації повідомили 29% дорослих, що стало третім показником серед учасників групи.

Найменше оптимістів було у Франції та Великій Британії: відповідно 14% і 13% жителів цих країн заявили про поліпшення економічних умов. Gallup опитав приблизно по 1 тисячі дорослих у кожній із семи країн у період з 6 квітня до 29 серпня. Похибка вибірки становила від 3,5 до 4,1 відсоткового пункту.

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