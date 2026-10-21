Uzbrojone grupy późnym wieczorem we wtorek zaatakowały dronami z ładunkami wybuchowymi posterunki bezpieczeństwa wewnętrznego w zachodniej części prowincji Suwayda na południu Syrii. Poinformowała o tym Agencja Anadolu.

Atak w zachodniej części prowincji

Syryjska stacja telewizyjna Alikhbaria TV, powołując się na źródło w służbach bezpieczeństwa, podała, że pozycje zostały zaatakowane przez grupy, które według źródła działały poza prawem. Bezpośrednio po ataku nie było informacji o ofiarach ani zniszczeniach.

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Do czasu publikacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Syrii nie skomentowało incydentu.

Wcześniejsze incydenty w rejonie Mazraa

Według Alikhbaria TV 2 października uzbrojone grupy otworzyły ogień do posterunków bezpieczeństwa i budynków mieszkalnych w rejonie Mazraa na zachodzie Suwaydy. Incydent ten nastąpił po ataku z 31 sierpnia, podczas którego, według syryjskich władz, czterech funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa zostało rannych, stawiając opór uzbrojonym grupom w tym samym rejonie.

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