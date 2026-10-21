Озброєні групи атакували дронами пости безпеки в Сувейді — Anadolu Agency

Озброєні групи пізно ввечері у вівторок атакували безпілотниками з вибухівкою пости внутрішньої безпеки в західній частині провінції Сувейда на півдні Сирії. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Атака в західній частині провінції

Сирійський телеканал Alikhbaria TV із посиланням на джерело у службах безпеки повідомив, що позиції атакували групи, які, за словами джерела, діяли поза законом. Одразу після атаки не надходило повідомлень про жертви чи пошкодження.

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Міністерство внутрішніх справ Сирії станом на час публікації повідомлення не коментувало інцидент.

Попередні інциденти в районі Мазраа

За даними Alikhbaria TV, 2 жовтня озброєні групи відкривали вогонь по постах безпеки та житлових будинках у районі Мазраа на заході Сувейди. Цей інцидент стався після нападу 31 серпня, під час якого, за інформацією сирійської влади, четверо співробітників сил безпеки зазнали поранень, протистоячи озброєним групам у тому самому районі.

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