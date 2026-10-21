Вооруженные группы поздно вечером во вторник атаковали беспилотниками со взрывчаткой посты внутренней безопасности в западной части провинции Сувейда на юге Сирии. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Атака в западной части провинции

Сирийский телеканал Alikhbaria TV со ссылкой на источник в службах безопасности сообщил, что позиции атаковали группы, которые, по словам источника, действовали вне закона. Сразу после атаки сообщений о жертвах или повреждениях не поступало.

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Министерство внутренних дел Сирии на момент публикации не комментировало инцидент.

Предыдущие инциденты в районе Мазраа

По данным Alikhbaria TV, 2 октября вооруженные группы открывали огонь по постам безопасности и жилым домам в районе Мазраа на западе Сувейды. Этот инцидент произошел после нападения 31 августа, во время которого, по информации сирийских властей, четверо сотрудников сил безопасности получили ранения, противостоя вооруженным группам в том же районе.

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