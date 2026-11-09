W Krakowie w Polsce w szpitalu zmarł 24-letni Michał O., którego policja uważa za powiązanego z sobotnią strzelaniną na Rynku Głównym miasta. O śmierci mężczyzny w poniedziałek rano poinformowała policja województwa małopolskiego, pisze Interia.

Strzelanina na Rynku Głównym

Według portalu strzelanina miała miejsce w sobotę około godziny 15:00. Mężczyzna wjechał samochodem na krakowski Rynek Główny i zaczął strzelać do przebywających tam ludzi.

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W wyniku ataku zginęło sześć osób, a kolejnych 16 zostało rannych, w tym policjanci, którzy interweniowali w tej sytuacji. Funkcjonariusze postrzelili strzelca, po czym trafił on do szpitala.

Ciała w mieszkaniu rodziny

W sobotni wieczór policjanci znaleźli w mieszkaniu rodziny 24-letniego mężczyzny w Ostrowcu Świętokrzyskim ciała trzech osób z ranami postrzałowymi. Ofiarami byli 53-letni mężczyzna, 52-letnia kobieta i 21-letnia kobieta. Według służb cała trójka była najbliższymi członkami rodziny Michała O.

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