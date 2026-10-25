Narodowa Agencja Policji Korei Południowej przed Halloween rozpocznie ogólnokrajową kampanię przeciwko produkcji, sprzedaży i rozpowszechnianiu imitacji policyjnych mundurów oraz wyposażenia. Operacja, prowadzona wspólnie z regionalnymi komendami policji, potrwa od poniedziałku do 1 listopada, informuje Korea Herald.

Kontrole sprzedaży internetowej

Policja będzie współpracować z Koreańskim Stowarzyszeniem Zakupów Online, aby monitorować portale internetowe i duże platformy sprzedaży rzeczy używanych. Planuje się tam blokowanie wyszukiwań takich haseł jak „mundur policyjny” i „odzież policyjna”.

Funkcjonariusze nasilą również kontrole 54 dużych sprzedawców internetowych. Według policji imitacje mundurów i wyposażenia mogą być wykorzystywane do podszywania się pod policjantów lub wywoływania zamieszania podczas operacji policyjnych.

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Możliwa kara

Za nieuprawnione noszenie lub posiadanie policyjnych mundurów i wyposażenia, w tym imitacji regulowanych prawnie, może grozić do sześciu miesięcy więzienia lub grzywna do 3 milionów wonów.

Funkcjonariusze będą prowadzić działania informacyjne i kontrolne w kluczowych obszarach całego kraju, w tym w seulskich dzielnicach Itaewon i Hongdae. Podejrzewane naruszenia będą przekazywane do zbadania. Policja zaapelowała również, by nie sprzedawać ani nie używać kostiumów i akcesoriów o tematyce policyjnej, ponieważ nocą lub w zatłoczonych miejscach mogą zostać pomylone z prawdziwymi funkcjonariuszami.

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